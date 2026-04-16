Una nueva oportunidad para terminar la primaria: el CAEBA comenzó a funcionar en el centro cultural El Enjambre

Desde este mes de abril, el Centro 146 comenzó a dictar clases en El Enjambre, ubicado en Salta y Rivadavia. Es uno de los tres CAEBA (Centro de Alfabetización en Enseñanza Básica para Jóvenes y Adultos) que existen en Roldán, junto a los que funcionan en la escuela 1399 y en la Pedro Durst, y permite a los alumnos finalizar sus estudios de educación primaria. En diálogo con El Roldanense, el director Luciano Palacios brindó detalles sobre su funcionamiento, qué actividades realizan las personas y cómo hacer para inscribirse.

“Los CAEBA son espacios de educación formal pertenecientes al Ministerio de Educación de Santa Fe. Allí, personas mayores de 14 años finalizan sus estudios primarios, que por diversas cuestiones no pudieron terminarlos en su infancia”, describió Palacios en primer lugar. “Lo que hacemos es revincularlas con la escuela y el saber, garantizando el derecho a la educación”, señaló, y explicó que su mudanza reciente al centro cultural se relaciona con la flexibilidad del espacio. “Carecemos de lugar propio y funcionamos en sitios públicos o privados”.

A diferencia de los otros dos centros de la ciudad, que funcionan en horario nocturno, el 146 abre sus puertas por la tarde (de 14 a 17 horas). “Siempre tenemos la finalidad de llevar nuestra propuesta a toda la comunidad educativa. En total asisten 20 estudiantes de diversas franjas etarias, divididos en tres niveles: primero, segundo y tercero. Gran parte de los alumnos son pertenecientes al hogar ‘Santa Cecilia’”, pronunció Luciano. Los chicos trabajan en plurigrado, es decir todos juntos en el salón, más allá de las actividades.

Los lunes y viernes se dicta capacitación laboral en artesanías e informática, y el resto de los días de la semana los chicos trabajan con la educadora de adultos en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales. “El trabajo que realiza cada una de las docentes es reivindicatorio en relación a los derechos de nuestros estudiantes. Que la localidad cuente con tres espacios educativos, ubicados en sitios estratégicos, permite federalizar en Roldán la oportunidad de cerrar una etapa y comenzar una nueva en el nivel secundario”, destacó.

La inscripción está abierta todo el año. Los interesados solo deben hablar con la docente y presentar fotocopia del DNI en el lugar y horario de clases. “Otra opción es contactar telefónicamente con el Responsable Zonal (director) al número 3415461000”, manifestó.