Dulce aniversario: presentan un alfajor producido íntegramente en Roldán para celebrar los 160 años de la ciudad

La agenda roldanense está marcada por la inminente celebración de los 160 años de la ciudad. Es en ese marco que la cooperativa alimenticia Los Profesionales, asentada aquí desde 2022, elaboró un producto bien artesanal al que denominó “El Roldanense”. Se trata de un alfajor, la golosina argentina por excelencia, hecho de algarroba, rellena de dulce de leche y cubierto con chocolate negro o blanco. La producción ya está lista y podría ser presentada en sociedad el próximo 1° de mayo, cuando se celebre el aniversario en el Paseo de la Estación.

“Es un producto artesanal hecho en su totalidad en las instalaciones de Roldán. Su nombre no es una estrategia de marketing, sino una elección con sentido. La única cooperativa de la ciudad quiere homenajear a su comunidad en el aniversario más significativo de las últimas décadas”, puede leerse en el proyecto presentado en el Concejo. “Damos lo que sabemos dar, un alimento elaborado con oficio, calidad y sabor, haciéndolo con el nombre que identifica a quienes aquí vivimos, no solo a quienes nacieron en esta tierra”, describe.

El alfajor fue declarado de interés municipal en las sesiones legislativas y pronto estará en la calle. “El proyecto ‘El Roldanense’ es una contribución pequeña en un momento bisagra, una oportunidad para que Roldán se piense a sí misma no solo como una ciudad que produce, sino como una que cuida a sus emprendedores y a su tejido productivo local”, pronunciaron desde la cooperativa. “Esta es la apuesta de un grupo de trabajadores que decidió que la mejor manera de celebrar a su ciudad era ponerse a producir con orgullo en su nombre”, ampliaron.

María Cecilia y José Luis, titulares de Los Profesionales, explicaron que, además de homenajear a la ciudad, es necesario reflexionar sobre el rol de las economías sociales. “No nos abocamos a pensar solo en lo comercial. Una institución como esta cooperativa puede brindar múltiples beneficios a Roldán en aspectos como capacitaciones en oficios, favorecer vínculos y lograr una integración social”, dijeron a este medio. “Es algo muy importante en estos tiempos que vivimos, donde la individualidad gana terreno y los que menos tienen son relegados”, señalaron.

“El Roldanense” no lleva harina de trigo y, según contaron sus responsables, tiene un sabor orientado al marroc. La cooperativa nació en 2015 en Rosario, elabora productos de pastelería, panificación, dulces y pastas frescas, y ha sabido superar distintos embates a lo largo del tiempo. Hace poco más de tres años, y en medio de la pandemia, se instaló en Roldán, donde echó raíces. “Este alfajor aspira a convertirse en un producto de referencia local, algo que los vecinos puedan consumir, regalar y sentir como algo propio”, aseguraron sus impulsores.