Patinadoras del CCUP brillaron en el provincial y buscan llegar al Nacional en Mendoza

El grupo de competencia de proyección al alto rendimiento del Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUyP) tuvo una sobresaliente participación en el torneo provincial de la Liga Autónoma de Patín, una instancia clave que las habilita a competir en el Torneo Nacional de Clubes que se desarrollará en la provincia de Mendoza durante el mes de agosto.

En esta oportunidad, las patinadoras compitieron de manera individual, logrando importantes resultados en sus respectivas categorías. María Emilia Méndez, Sofía Barrionuevo, Martina Masabeu y Jazmín Placente se consagraron con el primer puesto. Por su parte, Mía Barrionuevo, Lara Torres, Estefanía Romano Anca e Isabella Possetti obtuvieron el segundo lugar, mientras que Luz Mayol alcanzó el tercer puesto. También se destacaron Kiara Alegre, quien finalizó en la quinta posición, y Guillermina Luna, que logró el sexto lugar.

Desde la institución destacaron el compromiso y el crecimiento de las deportistas, quienes ya comenzaron a prepararse para el próximo desafío nacional. De cara a esa competencia, el equipo proyecta presentarse no solo con participaciones individuales, sino también con un grupal y dos coreografías de free dance.

Recaudar fondos para lo que se viene

Con el objetivo de reunir los fondos necesarios para afrontar los costos del viaje y la competencia, la escuela de patín organiza una pollada solidaria. La venta será el domingo 19 de abril, con un valor de $22.000 por pollo. La entrega se realizará en el club a partir de las 12 horas, y se solicita a quienes colaboren llevar bandeja.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 3415114800 o 3416270948.

Cabe destacar que la escuela de patín del CCUyP cuenta con más de 200 alumnos distribuidos en distintos niveles, desde grupos recreativos y de adultos hasta categorías competitivas que incluyen iniciación, proyección y alto rendimiento, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo deportivo en la ciudad.