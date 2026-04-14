Cachete con cachete: organizan en Roldán una retro fest con cena, show y música ochentosa para mover las caderas
Es organizada por la parrilla Chichín, ubicada sobre ruta 9. Tendrá dos menúes y DJ que amenizará la noche con música de los ‘70, ‘80 y ‘90. Cómo comprar las entradas.
Chichín, la tradicional parrilla funense que acaba de abrir las puertas de su nuevo restaurante en Roldán, organiza su primer gran evento en la ciudad. Será el próximo 9 de mayo, con la realización de una Retro Fest que incluirá cena, música en vivo y un DJ que ambientará la noche con la mejor música ochentosa.
La cena incluirá dos menúes bien cargados. El primero es ternera con salsa champiñón y papas españolas, y el segundo es bondiola braseada con cerveza negra y papas fritas. Ambos estarán acompañados de brownie con helado de postre, y una copa de vino o botellita de gaseosa, agua o cerveza.
El evento se realizará en su nuevo espacio sobre el kilómetro 325 de la ruta 9. “Tendrá un show musical durante la cena, de 21 a 00 horas. Y a las 00:15 se habilitará la pista de baile con DJ y música de los ‘70, ‘80 y ‘90 hasta las 04 horas de la madrugada”, contó el titular de Chichín en diálogo con El Roldanense.
Hay tiempo hasta el lunes 20 de abril para comprar las entradas a un valor de $35.000, después del 20 el valor será de $45.000. Para reservarlas es necesario comunicarse por WhatApp al número 3417433549.