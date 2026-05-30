Industriales roldanenses fueron parte del Congreso “Fabricar Futuro” en Rosario

La Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir) participó este miércoles del Congreso “Fabricar Futuro: industria, territorio y desarrollo”, realizado en el Salón Terrazas de La Fluvial de Rosario, uno de los encuentros industriales más relevantes del año para la provincia de Santa Fe.

En representación de la entidad asistió su presidente Darío Governatori, el tesorero Esteban Salusso, la revisora de cuentas Isabel Benvenuto y la vocal Valeria Saavedra, acompañando una jornada que reunió a industriales, cámaras empresarias, autoridades provinciales y referentes del sector productivo de toda la región.

Entre los principales oradores estuvieron el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; el presidente de FISFE, Javier Martín; y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien compartió una mirada sobre los desafíos actuales de la industria nacional y la necesidad de fortalecer la competitividad, la inversión y el desarrollo productivo federal.

Durante el congreso se abordaron temas vinculados a competitividad, infraestructura, energía, logística, innovación, financiamiento y desarrollo productivo, haciendo especial foco en la necesidad de generar condiciones que permitan sostener el crecimiento de las industrias y el empleo.

Uno de los ejes más destacados de la jornada fue la importancia de la articulación entre el sector público y privado para impulsar políticas de largo plazo que fortalezcan el entramado productivo de las provincias industriales.

Al finalizar el encuentro, el presidente de Unempir, Darío Governatori, destacó la importancia de que las entidades industriales locales participen activamente de estos espacios: “Para ciudades como Roldán, donde la industria viene creciendo de manera sostenida, es fundamental estar presentes en estos ámbitos de discusión y construcción. Escuchar a quienes hoy lideran el debate industrial argentino y poder intercambiar experiencias nos ayuda a pensar cómo seguir fortaleciendo nuestras empresas, generar más empleo y acompañar el desarrollo productivo local”.

Asimismo, remarcó que “las industrias necesitan previsibilidad, infraestructura y trabajo conjunto entre el sector público y privado para poder crecer”, y valoró especialmente que Santa Fe continúe promoviendo espacios de diálogo y construcción colectiva vinculados al desarrollo industrial.

Desde Unempir señalaron además que la participación activa de la entidad en este tipo de encuentros contribuye a posicionar a Roldán dentro de la agenda productiva provincial y regional.

La Unión Industrial local reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a las distintas entidades gremiales empresarias y organismos públicos para acompañar el crecimiento de la industria, la inversión y la generación de empleo en la región.