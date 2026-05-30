Cómo es el proceso para regularizar la posesión de tu vivienda: que papeles necesitás y dónde hacerlo

La Municipalidad de Roldán informa a la comunidad que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Dirección Provincial de Regularización Dominial, continúa llevando adelante el procedimiento de regularización jurídica de inmuebles establecido por la Ley Nacional N° 24.374 y sus modificatorias.

La iniciativa está destinada a familias que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente, o de inmuebles rurales ocupados por agricultores familiares que residan y produzcan en el lugar.

El programa permite avanzar en la regularización dominial de propiedades ocupadas con anterioridad al 1° de enero de 2009, brindando seguridad jurídica y la posibilidad de acceder, posteriormente, a la titularidad del inmueble.

Podrán iniciar el trámite aquellas personas que no posean otra propiedad capaz de satisfacer sus necesidades habitacionales y cuya ocupación del inmueble haya sido realizada de manera pública, pacífica, continua y con causa lícita. También podrán acceder cónyuges, convivientes o personas que acrediten continuidad legítima de la posesión.

Para comenzar el trámite, los interesados deberán completar la solicitud correspondiente ingresando al sitio oficial del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, y presentar documentación como DNI de los habitantes del inmueble, impuestos, tasas municipales y facturas de servicios que acrediten permanencia en el domicilio. En los casos que corresponda, también deberán adjuntarse actas de matrimonio, divorcio o defunción.

Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informaron que la Ley establece el abono del 1% del avalúo fiscal del inmueble para avanzar con el proceso de regularización. Asimismo, indicaron que el trámite finaliza con una resolución administrativa que habilita a los escribanos designados, a través del Colegio profesional correspondiente y conforme al convenio vigente, a realizar las actuaciones notariales necesarias.

Entre ellas se encuentran el Acta de Reconocimiento de Derechos Posesorios; la Escritura de Consolidación de Dominio, que podrá gestionarse una vez cumplidos diez años desde la inscripción del acta; y la Escritura Traslativa de Dominio, en los casos donde exista conformidad por parte del titular registral del inmueble.

Cómo iniciar el trámite

Quienes deseen realizar la gestión de forma online pueden hacerlo ingresando acá, para lo cual será necesario presentar el DNI junto a los impuestos o servicios que comprueben los años de residencia.

De manera alternativa, el trámite puede iniciarse de forma presencial acercándose a la Secretaría de Desarrollo Social municipal, ubicada en calle Entre Ríos 1041, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 12:30.