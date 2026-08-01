Cerró una empresa del cordón industrial, dejó 130 personas en la calle y desde el Senado expresaron su preocupación

El Senado provincial aprobó por unanimidad este jueves un proyecto de declaración impulsado por el senador Armando Traferri que manifiesta la profunda preocupación por la decisión de la empresa Pampa Energía S.A. de cerrar su planta de producción de caucho sintético ubicada en Puerto General San Martín, una medida que implica la pérdida de 130 puestos de trabajo y deja a la Argentina sin producción nacional de un insumo estratégico para la industria del neumático y el sector automotor.

La planta de Pampa Energía, ex PASA Petroquímica Argentina, nuclea cinco unidades productivas en el cordón industrial. El cierre recae sobre una de esas líneas y, según fundamentó la propia empresa, responde a las dificultades derivadas de la retracción de la demanda interna, la caída de las ventas y el incremento de las importaciones. Frente a la situación, el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) y la empresa acordaron una conciliación voluntaria para abrir una instancia de diálogo.

A través de la iniciativa, el legislador sanlorencino insta al Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia a arbitrar todas las acciones a su alcance, en coordinación con las autoridades competentes, la empresa y la representación sindical, con el objeto de preservar las fuentes de trabajo y sostener la continuidad de la actividad productiva.

«Quiero expresar mi acompañamiento personal y político a los trabajadores afectados y a sus familias, que atraviesan horas de profunda incertidumbre y angustia ante la posibilidad de perder su fuente laboral. Estamos viviendo momentos difíciles, con lineamientos macroeconómicos nacionales que privilegian las variables y no contemplan el padecimiento de la clase trabajadora», expresó el senador.

Traferri remarcó que no se trata de un hecho aislado. «En los últimos dos años y medio, el departamento San Lorenzo ha sido escenario de numerosos cierres de empresas, suspensiones, despidos y conflictos laborales. A la situación de Pampa Energía se suman la prolongada crisis de Vicentin, el cierre de la planta de Dow Química, la desafectación de los Serenos de Buque y los recientes despidos en la empresa de logística Brío, entre otros», detalló el legislador.

En esa línea, el senador citó un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) según el cual la provincia perdió 3.018 empresas con trabajadores registrados y más de 20.000 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, con cerca del 90% de esa pérdida concentrada en pequeñas y medianas empresas.

«La defensa del empleo, de la producción nacional y del entramado industrial es una responsabilidad indelegable de todos los niveles del Estado. Pero la notoria ausencia del Gobierno Nacional nos obliga a los dirigentes provinciales a unir fuerzas y a agotar todas las instancias posibles para evitar el cierre definitivo de esta planta. Desde nuestra banca vamos a seguir acompañando a los trabajadores y reclamando políticas que defiendan el trabajo argentino, porque sin industria no hay desarrollo y sin trabajo no hay futuro posible», concluyó Traferri.