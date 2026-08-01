Más gasistas se capacitan para trabajar en entornos digitales: curso de Litoralgas y UTN

Con el objetivo de seguir fortaleciendo las competencias digitales de los profesionales que trabajan en las instalaciones de gas, Litoralgas y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario (UTN) lanzan la segunda edición del curso «Empleo de herramientas gráficas digitales para las presentaciones en la empresa Litoralgas», destinado a gasistas matriculados e instaladores.

La capacitación permitirá a los participantes adquirir habilidades en dibujo técnico digital, diseño asistido por computadora (AutoCAD) y se suma en esta edición la representación en 3D, fundamentales para elaborar y presentar planos en formato digital.

Una transformación que mejora el servicio

En los últimos años, Litoralgas avanzó en la digitalización de los trámites que los gasistas realizan ante la empresa a través de un portal web exclusivo. Este proceso simplificó las gestiones, redujo errores y agilizó los tiempos administrativos.

Para acompañar esa transformación, en 2025 la empresa impulsó junto a la UTN la primera edición de esta capacitación. Más de 60 profesionales completaron el curso y hoy recibe el 100 % de las presentaciones de proyectos en formato digital, consolidando una modalidad de trabajo más ágil y eficiente que beneficia a los instaladores y a los clientes.

Con esta segunda edición, Litoralgas busca que más profesionales incorporen herramientas digitales que contribuyan a optimizar la calidad de las presentaciones y los tiempos de gestión.

Contenidos y modalidad

El curso será dictado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica de la UTN Rosario bajo modalidad virtual, combinando clases asincrónicas, encuentros de consulta en vivo, materiales audiovisuales y un trabajo final integrador.

Los contenidos abordan el uso de herramientas gráficas digitales y software de diseño técnico, con aplicaciones prácticas para la elaboración de los proyectos que los gasistas presentan ante la empresa.

En el marco del convenio, Litoralgas becará a los gasistas matriculados el 80 % del valor total del curso, reafirmando su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio. Cada participante abonará el 20 % restante, equivalente a aproximadamente $60.000.

«La transformación digital requiere también acompañar a quienes trabajan todos los días con nuestras herramientas. Con esta segunda edición queremos seguir fortaleciendo las capacidades de los gasistas para que puedan desarrollar sus tareas de manera más ágil y eficiente, con beneficios directos para nuestros clientes», señalaron desde Litoralgas.

«Desde la UTN valoramos alianzas como esta, que nos permiten llevar la formación técnica directamente al lugar de trabajo, a la vez que acompañamos a las empresas de la región en sus procesos de transformación. Digitalizar estas herramientas no solo actualiza a los profesionales, sino que fortalece la calidad y la trazabilidad de cada proyecto que se presenta», señalaron desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica (SEUVT) de la UTN Rosario.

Las inscripciones ya pueden realizarse desde este enlace: https://seuvt.frro.utn.edu.ar/curso.php?idCurso=99

El curso comenzará el 1º de septiembre en el campus virtual de la UTN y contará con un cupo de 100 participantes.