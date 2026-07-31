¿Viveza o necesidad?: filmaron a personas llevándose la carga del camión volcado en la autopista

A los pocos minutos de ocurrido el vuelco del camión en la autopista Rosario-Córdoba, conductores que circulaban por la zona dieron que cuenta que mucha gente frenó los vehículos en los que se trasladada para llevase la carga del camión siniestrado.

La escena se siguió repitiendo durante varias horas en las que el vehículo de gran porte continuó sobre el cantero central de la mencionada ruta.

En tanto, personal del Comando Radioeléctrico aue fue comisionado al lugar constató que el camión transportaba productos lácteos.

El conductor manifestó que circulaba desde la ciudad de Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires y que, debido a las condiciones climáticas, intentó reducir la velocidad sin lograr evitar el siniestro.

Personal del SIES examinó al conductor y diagnosticó traumatismo leve de hombro izquierdo, sin requerir traslado.