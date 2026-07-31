Consecuencias del temporal: tornado, piedras y un camión volcado en autopista

El último viernes de julio transcurría dentro de los parámetros habituales hasta que, pasadas las 16.30, el cielo cambió por completo y la tormenta anunciada comenzó a sentirse en Roldán y diferentes puntos de la región.

La situación más impactante se produjo en una zona rural de Bernardo de Irigoyen, localidad del departamento San Jerónimo ubicada a más de 130 kilómetros de Roldán. Allí, vecinos registraron la formación de un tornado que avanzó sobre sectores de campo y dejó imágenes que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

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Desde el Centro de Monitoreo Climático y Meteorológico de Santa Fe confirmaron que se trató de un tornado. El fenómeno fue observado entre Campo Soto y Campo Mauro y, según los primeros relevamientos, no provocó personas heridas, aunque ocasionó daños materiales en áreas rurales.

La misma celda de tormenta se habría formado en cercanías de María Juana y posteriormente avanzó hacia el sudeste provincial. Durante su recorrido adquirió la intensidad necesaria para generar el tornado y luego continuó desplazándose hacia Granadero Baigorria, Rosario y otras localidades del sur santafesino, donde descargó fuertes lluvias, ráfagas y granizo.

El temporal también tuvo consecuencias sobre la autopista Rosario-Córdoba. A la altura del puente de calle Wilde, un camión perdió la estabilidad y terminó volcado sobre el cantero central mientras se registraban fuertes ráfagas y precipitaciones. El episodio generó complicaciones y obligó a los conductores a circular con extrema precaución por el corredor vial.

Las tormentas también alcanzaron sectores del Cordón Industrial y la ciudad de Funes. En varios puntos se reportaron precipitaciones intensas en pocos minutos, actividad eléctrica y caída puntual de granizo.