Escuela San José Obrero: padres de alumnos advierten peleas y hechos de violencia entre los chicos

Padres de alumnos que asisten a la escuela San José Obrero manifestaron su preocupación por hechos de violencia sucedidos dentro de la institución. El caso más reciente se dio el miércoles por la noche, con una pelea protagonizada por alumnos de diferentes cursos.

Según detallaron testigos de lo sucedido en diálogo con El Roldanense, chicos y chicas del colegio se tomaron a golpes y la situación escaló hasta tornarse caótica. Incluso, comentaron que una trabajadora del colegio fue empujada y se encerró en la dirección en medio del tumulto.

La pelea motivó la intervención de la policía en el establecimiento. Los padres advirtieron sobre la probable continuidad de este tipo de sucesos, señalaron que las autoridades están desbordadas y reclamaron una intervención del Ministerio de Educación.