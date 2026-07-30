San Jerónimo: la comuna avanza en la adquisición de elementos de monitoreo y licita una nueva lectora de patentes

La comuna de San Jerónimo continúa sumando herramientas para la prevención del delito y, en esta oportunidad, lanzó una nueva licitación destinada a aumentar la cantidad de cámaras lectoras de patentes.

«Estamos lanzando una nueva licitación que nos permitirá avanzar en la incorporación de una nueva lectora automática de patente, la que se sumará a las dos ya instaladas, y que nos permitirá continuar sumando herramientas para colaborar con la policía en la prevención del delito», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Con un presupuesto superior a los 45 millones de pesos para esta adquisición, la comuna continúa avanzando en la adquisición de elementos de monitoreo y seguridad ciudadana, y que brindan un importante aporte a la resolución y prevención de delitos.

Educación vial en la escuela: la prevención como primera medida

La localidad vecina a Roldán continúa trabajando en acciones de prevención en seguridad vial, llegando con charlas y capacitaciones prácticas a todas las edades.

«La educación vial en las escuelas es importante porque reduce los riesgos de siniestros viales, ya que les enseña a los alumnos a desenvolverse con autonomía y precaución en la calle, y les inculca desde temprana edad valores cívicos fundamentales como el respeto por las normas, la empatía y la convivencia responsable», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

Personal de la Guardia Urbana Comunal estuvo encargado de brindar una nueva charla sobre principios de educación vial a alumnos de 1er año de la EESO N° 603 «Alberto A. Brambilla», continuando con el programa que año a año avanza desde la comuna.