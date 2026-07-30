El municipio realizó un operativo de alta complejidad en el arbolado público del barrio Los Indios

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, llevó adelante un nuevo operativo de intervención sobre el arbolado público de alta complejidad en el barrio Los Indios.

En esta etapa se realizaron cinco descopes de ejemplares que, de acuerdo con los dictámenes técnicos correspondientes, presentaban el mayor riesgo de caída debido a su estado sanitario y/o estructural.

Desde el área remarcaron que cada intervención es previamente evaluada por personal técnico y responde a criterios de seguridad, priorizando aquellos árboles que representan un mayor riesgo para los vecinos y los bienes. Además, señalaron que este tipo de operativos requiere la contratación de maquinaria y personal especializado, y se realizan en barrios que cuentan con arbolado añoso de gran porte.

«Con estas intervenciones cuidamos la vida de los vecinos y sus propiedades», destacaron desde la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Los trabajos aún no finalizaron. En las próximas semanas se llevará adelante un nuevo operativo con una grúa de mayor altura, para continuar con la intervención de otros ejemplares que ya cuentan con su correspondiente evaluación técnica. Desde el área adelantaron que luego continuarán realizando estas acciones preventivas y de control de riesgos en otros sectores de la ciudad.