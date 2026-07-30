El olvido de una fecha clave despertó una fuerte crítica en la interna del peronismo local: “Hay silencios que duelen”

El militante y dirigente local Pablo Capa escribió una carta abierta a la militancia justicialista de Roldán “y a todos los que llevan a Eva Perón en el corazón”. Lo que despertó su motivación fue el olvido de la conmemoración de una fecha clave a los sentimientos del partido.

Compañeras y compañeros:

Esta carta no está dirigida a quienes hoy circunstancialmente conducen el Partido Justicialista de Roldán. Está dirigida a los militantes, a los compañeros de toda la vida, a quienes sienten el peronismo como una forma de vivir, y a todos aquellos que siguen llevando a Eva Perón en el corazón. Porque son ustedes quienes mantienen viva la doctrina cuando otros parecen haber olvidado el significado de la memoria.

Hay silencios que duelen. Y el silencio de la conducción del Partido Justicialista de Roldán en el 74º aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón es uno de ellos.

El 26 de julio no es una fecha cualquiera. Es uno de los días más sagrados para el movimiento justicialista. Es el día en que recordamos a la mujer que entregó su vida por los humildes, por los trabajadores, por las mujeres y por quienes menos tenían. La Abanderada de los Humildes no merece el olvido ni la indiferencia.

Evita impulsó el voto femenino, creó la Fundación Eva Perón, construyó escuelas, hospitales y hogares, y llevó dignidad donde antes había abandono. Defendió a los trabajadores con una convicción inquebrantable y se convirtió en la voz de quienes nunca habían sido escuchados. Ni siquiera después del golpe de Estado de 1955, cuando intentaron desaparecer su cuerpo y borrar su recuerdo, pudieron derrotarla. Porque a Evita no se la puede borrar de la memoria del pueblo.

Por eso resulta doloroso e incomprensible que la conducción del Partido Justicialista de Roldán no haya encontrado un momento para recordarla. No hablamos de un acto protocolar, hablamos de honrar la historia del movimiento que dicen representar.

Mientras la Argentina atraviesa momentos de hambre, desigualdad, pérdida de derechos y desesperanza, el pensamiento de Eva Perón tiene una vigencia extraordinaria. Ella nos enseñó que donde hay una necesidad nace un derecho y que la política sólo tiene sentido cuando está al servicio del pueblo.

No alcanza con llevar un cargo o hablar en nombre del peronismo. El peronismo se demuestra con memoria, con coherencia y con compromiso. Y cuando se olvida a Evita, se empieza a olvidar la esencia misma del justicialismo.

A los militantes les digo que no permitan que el silencio se convierta en costumbre. Que sigan levantando las banderas de la justicia social, de la solidaridad y de la lealtad. Porque los dirigentes pasan, pero las convicciones y el pueblo permanecen.

Mi intención no es alimentar divisiones, mi intención es que la militancia reflexione y recupere el protagonismo. Que no naturalicemos que una fecha tan trascendental pase inadvertida. Que nunca dejemos de recordar a quien entregó su vida por los más humildes. Porque un partido que olvida a Eva Perón corre el riesgo de olvidarse de sí mismo. Evita vive en cada trabajador, en cada mujer que lucha, en cada humilde que no se resigna y en cada militante que mantiene viva su memoria. Esa memoria no depende de una dirigencia; depende de nosotros.

Pablo Capa