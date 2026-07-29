El Tanque y la Cebra vuelven a verse las caras: cantidad de entradas y seguridad

Este domingo, la ciudad vivirá una fiesta deportiva con el regreso del clásico entre Sportsman y el CCUP por la liga Cañadense. Tras la reunión que mantuvieron ambos clubes y el área de seguridad, se conocieron los pormenores del operativo.

La Cebra, que jugará por primera vez el derbi en su renovada cancha, tendrá 1.000 entradas a disposición para sus parcialidad. El Tanque, en tanto, podrá llevar 600 personas a su sector.

La hinchada del local ingresará por calle San Luis, en tanto la visitante lo hará por Buenos Aires. Tal como sucedió en el partido jugado en el mes de mayo, no se podrá ingresar con mate, reposeras ni conservadoras, palos, ni banderas y estará prohibido el uso de pirotecnia.

Sportsman comunicó que no venderá entradas anticipadas, por lo que el expendio será en la puerta del club antes del comienzo de los partidos. La Reserva comenzará a las 13 horas, en tanto que a las 15 empezará el encuentro de primera división.

Por su parte, se montará un importante operativo de seguridad que contará con cuatro cortes de tránsito a cargo de la guardia urbana municipal: uno ubicado en Tucumán y Oroño, otro en Sarmiento y Oroño, un tercero en San Luis y Amenábar y por uno más en Sarmiento y Buenos Aires.

Tanto el operativo como la cantidad de entradas a la venta para cada parcialidad se acordó en una reunión de la cual participaron directivos de ambos clubes, representantes de la URXVII, de la Comisaría 6ta, y del Municipio (subsecretario de Defensa Civil, Subsecretaria de Seguridad y Control, Secretaria de Salud, Secretario de Comercio, y Técnico en higiene y seguridad).

“Vivamos el clásico con respeto, alentando con pasión y dejando de lado cualquier hecho de violencia. El fútbol se disfruta en familia”, comunicaron desde Sportsman.