Industria con planta en Roldán reordena prioridades: pospone su expansión en Funes pero crece en Vaca Muerta

Antes que poner un freno a sus inversiones por la desaceleración económica, la fabricante de pinturas industriales Boyama decidió cambiar el foco. La empresa con planta en Roldán dejó en suspenso un ambicioso proyecto que había anunciado para Funes, pero al mismo tiempo avanzó con un plan de expansión que combina inversiones productivas, desarrollo comercial y desembarco en nuevos mercados, con Vaca Muerta como principal objetivo.

La estrategia se apoya en tres ejes: la incorporación de equipamiento para modernizar la fábrica, la puesta en marcha de un nuevo showroom y centro logístico sobre la avenida Circunvalación de Rosario y la construcción de una red de distribuidores para llevar sus productos a distintas provincias, desde Neuquén hasta el norte argentino.

«Hoy somos más conservadores con las inversiones, pero seguimos apostando al crecimiento», resumió el titular de Boyama, Horacio Ramella, en diálogo con el portal de negocios Punto biz. Durante 2025 la firma concretó inversiones por aproximadamente u$s500.000, recursos que se destinaron a distintas iniciativas estratégicas.

Una parte importante fue para la planta de Roldán, donde incorporó una máquina automática de producción y nuevos dispersores importados, equipamiento que apunta a mejorar la capacidad operativa y la eficiencia del proceso fabril. Al mismo tiempo, sobre el cierre del año pasado habilitó un nuevo punto operativo sobre la colectora de Circunvalación, en Rosario, destinado a potenciar la línea de pinturas arquitectónicas.

Si bien funciona como showroom, el espacio también opera como centro de retiro de mercadería para clientes profesionales. «No es un salón de ventas tradicional. Nuestros clientes son empresas constructoras, pintores y aplicadores que retiran allí los productos», explicó Ramella. La apertura permitió separar los negocios de la compañía: mientras en Rosario se concentra toda la línea arquitectónica, la planta de Roldán continúa enfocada en las pinturas industriales.

El próximo objetivo: Vaca Muerta

La mayor apuesta comercial pasa ahora por salir del histórico radio de influencia de Boyama. Después de crecer durante años apoyada principalmente en la industria santafesina, la empresa comenzó un proceso de expansión nacional basado en distribuidores especializados.

La experiencia más avanzada se encuentra en Vaca Muerta, donde la firma selló una alianza con una empresa santafesina que ya trabaja para la industria petrolera y posee infraestructura logística en Neuquén. El objetivo es disponer de stock permanente en la cuenca para evitar los tiempos y costos que implicaba despachar pintura desde Santa Fe.

«Hace un año que viajamos todos los meses a Neuquén. Estábamos vendiendo, pero perdíamos operaciones porque la mercadería tardaba una semana en llegar. Tener producto allá cambia completamente la dinámica», sostuvo Ramella.

El distribuidor comercializará exclusivamente pinturas Boyama y contará con asistencia técnica permanente de la empresa, incluyendo capacitación, asesoramiento y desarrollo de productos específicos.

La expansión no termina en Neuquén. La pyme también avanza en la incorporación de representantes comerciales en Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa, Tucumán, Catamarca y San Juan, buscando replicar el modelo de acompañamiento técnico que desarrolló en su mercado tradicional. «Antes crecíamos casi exclusivamente dentro del polo agroindustrial santafesino. Ahora queremos ampliar ese fenómeno al resto del país», afirmó el empresario. Según explicó, el cambio de contexto económico obligó a salir a buscar mercados que antes quedaban relegados por la intensidad de la demanda local.

Oportunidad en medio del cambio de escenario

Ramella reconoce que el negocio dejó atrás los niveles extraordinarios de ventas registrados durante los años de alta inflación, cuando muchos clientes compraban para protegerse de la pérdida de valor del peso. «Hoy compra el que realmente necesita. Es una demanda mucho más genuina», analizó.

Aun así, sostuvo que la empresa logró sostener el nivel de actividad respecto del año pasado y observa una lenta recuperación. Además, destacó que la normalización de las importaciones favoreció el abastecimiento de materias primas y que el ingreso de productos terminados del exterior tiene un impacto limitado en su negocio. «Nuestro producto requiere servicio técnico, desarrollo de color y acompañamiento permanente. No es tan sencillo reemplazarlo por una pintura importada», explicó.

Funes, un proyecto que deberá esperar

El único emprendimiento que quedó momentáneamente en pausa es el desarrollo previsto sobre la Ruta 9, en Funes. Allí Boyama posee un terreno propio donde proyecta construir un gran galpón con showroom, iniciativa que además representa una apuesta inmobiliaria por la valorización de esa zona.

La empresa ya ejecutó la nivelación del terreno, los pilotes y adquirió la estructura metálica, pero decidió postergar el montaje hasta que el escenario financiero sea más favorable. «Lo más costoso ya está hecho. Ojalá cambie la realidad, pero hoy creemos que es un proyecto más para 2027 que para este año», señaló Ramella.

Pese a esa decisión, el empresario mantiene una visión optimista sobre el rumbo de la compañía. «Somos una pyme de 40 personas, con una estructura muy optimizada.

Eso nos permitió evitar despidos y seguir invirtiendo, aunque sea con mayor prudencia. Hoy preferimos postergar una obra antes que reducir personal», concluyó.

Fuente: punto biz