Roldán: se metieron en una casa con armas y droga, los vieron por las cámaras y fueron detenidos

Un joven de 21 años fue aprehendido durante la tarde del viernes 31 de julio en una vivienda de Roldán, donde la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones, teléfonos celulares y dos bolsas con una sustancia que será sometida a peritajes para determinar su composición.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 18.35 en un domicilio ubicado sobre calle Sánchez de Thompson al 100. Según informó la Unidad Regional XVII, el propietario del inmueble alertó al Comando Radioeléctrico después de observar, mediante las cámaras de seguridad, a uno de los inquilinos manipulando un arma de fuego durante una discusión en el patio.

Con la autorización del dueño de la propiedad, los efectivos ingresaron al lugar bajo las correspondientes medidas de seguridad y procedieron a la aprehensión de Miguel S., de 21 años.

Además, dos jóvenes de 20 y 29 años fueron demoradas preventivamente por presuntamente entorpecer el accionar policial. Ambas recuperaron posteriormente la libertad por disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una pistola Bersa TPR calibre 9×19 milímetros, con la numeración suprimida, un cargador y cinco cartuchos intactos. También hallaron entre las pertenencias del joven dos bolsas tipo Ziploc que contenían una sustancia rosada pulverulenta y tres teléfonos celulares de alta gama.

En el procedimiento intervino personal de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía en turno. Para el joven se dispuso la formación de una causa por tenencia de arma de fuego de guerra y tenencia simple de estupefacientes, mientras se aguardaba la correspondiente orden formal de detención.

La sustancia secuestrada fue trasladada a la División de Microtráfico de Rosario, donde será sometida a una prueba de campo para establecer de qué material se trata.