Una solución para la obra: Ferretería Buenos Aires incorporó repuestos y reparación de hormigoneras

Ferretería Buenos Aires continúa ampliando su catálogo de productos y servicios para responder a las necesidades de trabajadores de la construcción, profesionales de distintos oficios y vecinos de la ciudad y en esta oportunidad incorporó la linea línea de repuestos para hormigoneras.

“Sabemos que al ciudad esta creciendo de manera fuerte y paso agigantados, es por eso que desde nuestro negocio decidimos agregar a nuestras gama de productos una completa línea de repuestos para hormigoneras. Entre los elementos disponibles se encuentran tambores, motores, coronas, piñones, ejes, rulemanes, poleas y correas, piezas que son fundamentales para el mantenimiento y funcionamiento de estas máquinas”, resaltó la dueña del negocio.

La propuesta busca brindar una solución local a quienes necesitan reemplazar componentes sin tener que trasladarse hacia otras ciudades. El comercio ubicado en calle Buenos Aires 242, en la ciudad de Roldán también realiza reparaciones de hormigoneras, un servicio especialmente pensado para prolongar la vida útil de los equipos y evitar que una falla detenga los trabajos en una obra.

De esta manera, Ferretería Buenos Aires refuerza un rubro en el que ya comercializaba hormigoneras, carretillas, motores, tambores y diferentes accesorios destinados a la construcción.

Más allá de su especialización en herramientas y artículos para la construcción, la ferretería cuenta con opciones para resolver diferentes necesidades cotidianas.

“Estamos transitando un invierno en donde en varias momentos, sobre todo la noche es difícil de lograr que un ambiente este calefacciónado, es por eso que en nuestra ferretería podrán encontrar estufas de cuarzo a un precio promocional de $19.900, como así también pantallas de gas envasado Además, disponemos de querosén suelto, una alternativa utilizada para distintos equipos de calefacción y tareas domésticas”, indico Laura, una de las propietarias del local.

“Otro de los productos que muchas personas eligen llevarse para estos días de mucha lluvias, es el tender de ropa de soga con alas, el cual le permite a cualquier persona aprovechar algún espacio de la casa y colgar la ropa para su secado, el precio promociona es de $26.90o’’. remarco. En el negocio también se ofrece artículos para el cuidado y mantenimiento de piletas, con productos de marcas reconocidas, accesorios y diferentes tipos de cloro. Una de las ofertas destacadas es el cloro en polvo triple acción a $6.900 el kilo.

Los precios corresponden al momento de la publicación y pueden estar sujetos a modificaciones o disponibilidad de stock.

Ferretería Buenos Aires está ubicada en Buenos Aires 242, en la ciudad de Roldán. El comercio ofrece artículos de electricidad, gas, agua, pintura, jardinería y productos para la construcción.Las novedades, promociones y productos disponibles pueden conocerse a través de su cuenta de Instagram, @ferreteriabuenosairesok, o mediante los teléfonos 341 340-4709 y 341 353-2393.