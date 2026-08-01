El futuro en sus pies: el futbolista roldanense de 15 años que fue convocado para integrar la selección rosarina

El talento de Roldán volverá a estar representado en una competencia de primer nivel. Bautista Martín, conocido deportivamente como “Pela”, fue convocado para integrar el selectivo de la Asociación Rosarina de Fútbol que competirá en el Torneo de Selectivos, certamen que se desarrollará en la localidad de Alcorta entre el 31 de julio y el 2 de agosto.

El joven futbolista, de 15 años y vecino del barrio Tierra de Sueños 2, se desempeña como lateral izquierdo y actualmente defiende los colores de Grupo Ekipo de Funes (GEK). Su convocatoria representa un importante reconocimiento a su presente deportivo y al trabajo que viene realizando dentro de la institución.

Su historia con la pelota comenzó muy temprano. A los cuatro años dio sus primeros pasos en la Escuela de Fútbol Wembley, ubicada en Tierra de Sueños, donde inició un camino de formación que luego continuó en clubes como San Lorenzo y Sportsman, acumulando experiencia y crecimiento en cada etapa.

Bautista no será el único representante de GEK en el torneo. También fueron seleccionados sus compañeros Lautaro, Benjamín y Joaquín, quienes compartirán la experiencia de vestir la camiseta de la Asociación Rosarina en una competencia que reúne a los mejores talentos juveniles de distintas ligas de la provincia.