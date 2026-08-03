Muerte del policía tras el partido en Carcarañá: ofrecen $10 millones para quienes aporten datos

Fiscalía pidió formalmente la colaboración de la población para dar con quienes puedan aportar datos sobre él/los presuntos responsables y/o partícipes y/o instigadores del hecho de homicidio del oficial Eduardo Damián López de 35 años a raíz de un hecho ocurrido el 28/6/26 en Ruta Nacional N.° 9 y calle Abrate de la ciudad de Carcarañá, instantes después de finalizado el encuentro futbolístico correspondiente a la final de la Liga Cañadense disputada entre el Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

El pasado 29 de junio la víctima falleció en el HECA por el traumatismo craneoencefálico ocasionado por la agresión. En audiencia imputativa del 3 de julio la Fiscalía imputó a los identificados como J.Z y A.A. como coautores de homicidio calificado, encontrándose ambos en prisión preventiva efectiva.

Asimismo se informa que se encuentra vigente recompensa de $10.000.000 (diez millones de pesos) por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de los otros coautores y/o partícipes del hecho. Por su parte la identidad de aquellas personas que brinden información será preservada durante y después de finalizada la investigación.

Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso y puede comunicarse al 911, al mail recompensas@mpa.santafe.gov.ar, a las redes sociales de Fiscalía Regional 2, presentarse en el Centro de Justicia, sita en calle Sarmiento 2850 de Rosario; como así también en cualquier sede de Fiscalias Regionales de la Provincia de Santa Fe (Fiscalía Ciudad de Santa Fe sita en Av. General E. López N°3302, Fiscalía en Venado Tuerto, sita en calle Alvear N°675, Fiscalía en Reconquista, sita en calle Iriondo N°553, Fiscalía en Rafaela, sita en calle Necochea N°44).