El móvil de sanidad animal recorrerá distintos barrios de Roldán durante agosto
El servicio ofrece atención primaria y castraciones en distintos puntos de la ciudad, entre el 3 de agosto y el 4 de septiembre.
La Municipalidad de Roldán informa que el móvil de sanidad animal recorrerá distintos barrios de la ciudad durante el mes de agosto, acercando atención veterinaria gratuita a los vecinos y sus mascotas.
El cronograma de recorridos será el siguiente:
Villa Flores – Plaza Güemes
Del 3 al 14 de agosto.
Las Tardes – Plaza Pueblos
Del 18 al 21 de agosto.
Prados del Sol – Plaza B
Del 24 al 28 de agosto.
Paseo de la Estación – SUM
Del 31 de agosto al 4 de septiembre.
La atención primaria se brinda sin turno los días lunes, martes y jueves, de 13 a 16. Las castraciones, en cambio, requieren turno previo y se realizan los días miércoles y viernes, de 13 a 15.
Para solicitar turnos, los vecinos pueden comunicarse al 341 563-3548. Para más información, pueden ingresar a www.roldan.gov.ar.