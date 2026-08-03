El móvil de sanidad animal recorrerá distintos barrios de Roldán durante agosto

La Municipalidad de Roldán informa que el móvil de sanidad animal recorrerá distintos barrios de la ciudad durante el mes de agosto, acercando atención veterinaria gratuita a los vecinos y sus mascotas.

El cronograma de recorridos será el siguiente:

Villa Flores – Plaza Güemes

Del 3 al 14 de agosto.

Las Tardes – Plaza Pueblos

Del 18 al 21 de agosto.

Prados del Sol – Plaza B

Del 24 al 28 de agosto.

Paseo de la Estación – SUM

Del 31 de agosto al 4 de septiembre.

La atención primaria se brinda sin turno los días lunes, martes y jueves, de 13 a 16. Las castraciones, en cambio, requieren turno previo y se realizan los días miércoles y viernes, de 13 a 15.

Para solicitar turnos, los vecinos pueden comunicarse al 341 563-3548. Para más información, pueden ingresar a www.roldan.gov.ar.