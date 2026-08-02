Persecución de película en Roldán: tres jóvenes fueron detenidos tras intentar escapar en dos motos

Tres jóvenes fueron aprehendidos este sábado por la tarde en Roldán luego de una persecución policial que se inició tras la activación de una alarma en la Ruta AO12, a la altura del Camino Rural, y que terminó con el secuestro de dos motocicletas de alta cilindrada.

Según informó la Unidad Regional XVII, el hecho ocurrió alrededor de las 14:30, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico de Roldán fueron comisionados por la Central 911 para verificar la activación de una alarma en la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a un hombre a bordo de una motocicleta sin dominio colocado. Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la fuga. Durante la persecución perdió el control del vehículo, derrapó y abandonó la motocicleta, para luego continuar la huida en otra moto junto a dos hombres más, desoyendo las órdenes de detención impartidas por los efectivos.

Tras un seguimiento controlado, los tres sospechosos volvieron a perder el control del rodado y cayeron sobre la calzada en la intersección de calle Fiambalá y Camino Rural, donde fueron reducidos y aprehendidos por el personal policial.

Los detenidos fueron identificados como Juan T. (21), Rodrigo S. (23) y Federico G. (25).

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos motocicletas Bajaj Dominar 400 cc de color negro, una de ellas sin dominio visible y con el tambor de encendido violentado, motivo por el cual se iniciaron actuaciones por Indagación de Procedencia.

Los tres demorados fueron asistidos en el SAMCo local para su evaluación médica y posteriormente trasladados a la Comisaría 6ª de Roldán, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de turno mientras continúa la investigación para determinar el origen de los vehículos.