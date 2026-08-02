Prevención ante la llegada de El Niño: limpian un canal clave para Roldán, Funes, y otras ciudades

El Gobierno de Santa Fe avanza con las tareas de limpieza del Canal Ibarlucea, una obra estratégica para mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos en Ricardone, Roldán, Funes, Rosario e Ibarlucea. La intervención se inscribe en el plan de recuperación de canales troncales más importante de las últimas cuatro décadas, orientado a fortalecer la seguridad hídrica ante la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño.

Durante una recorrida por el frente de obra, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que “El Niño no nos encuentra de brazos cruzados, sino con obras en marcha como esta, que forma parte de un proyecto integral de mantenimiento de canales en toda la provincia impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para disminuir el riesgo de anegamientos e inundaciones”.

El funcionario precisó que ya comenzaron las tareas sobre 17 kilómetros del Canal Ibarlucea. “Actualmente hay cinco máquinas trabajando en el cruce con la Ruta Nacional Nº 34; además, estamos preparando otro frente de obra en la desembocadura con el arroyo Ludueña y, en breve, comenzarán los trabajos para instalar las estaciones meteorológicas”, señaló.

A su vez, el presidente comunal de Ibarlucea, Jorge Masson, valoró el impacto de la intervención. “La acumulación de sedimentos y vegetación impedía el correcto escurrimiento del agua. Cuando se producían lluvias intensas, el canal se desbordaba y afectaba a campos y viviendas cercanas. Esta decisión del Gobierno Provincial permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos y reducir el riesgo hídrico”, afirmó.

Un plan integral para el sur provincial

Los trabajos en el Canal Ibarlucea forman parte de un programa integral que contempla la limpieza de 322 kilómetros distribuidos en 14 canales del sur santafesino. La intervención permitirá mejorar el drenaje de unas 660.000 hectáreas y se complementará con la instalación de 14 nodos telemétricos para el monitoreo en tiempo real de precipitaciones, niveles hidrométricos y napas freáticas.

Este sistema fortalecerá la capacidad de evaluación hidráulica de las obras, optimizará la operación de las defensas y mejorará los mecanismos de alerta temprana ante eventos climáticos extremos.

El plan comprende intervenciones en los arroyos San Lorenzo, Ludueña y Cañada de Gómez; en los canales Ibarlucea, Salvat, Tres Lagunas, Los Troncos, Las Estacas, San Urbano, Del Medio, Juncal y Alternativa Norte; además de la conexión San Urbano y la defensa de Sanford.

Para ejecutar este conjunto de obras, el Gobierno de Santa Fe destina una inversión superior a los 4.800 millones de pesos.