Una persona cayó desde un techo en Roldán: bomberos y personal médico lo atendieron de urgencia

Una persona cayó desde un techo a un primer piso por calle Jujuy al 1100 durante la tarde de este sábado.

Médicos del SAMCO la atendieron de urgencia y la inmovilizaron sobre una tabla espinal. Luego, bomberos colocaron al paciente en un canasto de rescato y realizaron las maniobras necesarias para descenderlo de forma segura.

La tarea llevada adelante por el personal permitió el traslado de la persona hacia la ambulancia, donde continuó la atención.

Fue asistido en el hospital, donde quedó en observación por unas horas y luego fue dado de alta.