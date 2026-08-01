Desde barbería hasta sommelier: todos los cursos de formación que podés hacer antes que termine el año

La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte presentó la grilla de talleres con orientación laboral para el segundo semestre del 2026.

Más de 21 cursos se dictarán en la Casa de la Cultura, brindando a los vecinos la posibilidad de capacitarse en diferentes disciplinas y potenciar sus oportunidades laborales. Entre las propuestas se encuentran: Barbería, Cestería, Decoración de Interiores y Exteriores, Dibujo, Dibujo Técnico, Diseño y Confección de Prendas, Eventos, Falso Vitraux, Fotografía Avanzada, Globología, Introducción a Máquina de Coser, Lencería, Maquillaje Artístico, Porcelana Fría, Prendas sin Costura, Sommelier, Spa de Manos, Sublimación, Tapices en Macramé, Tejidos y Xilografía

“Esta iniciativa responde a un pedido del intendente Daniel Escalante, con el objetivo de acercar a los vecinos cursos cortos de oficios con salida laboral”, destacó la secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte Ana Clara Reijember.

Y agregó: “No es algo nuevo, sino que es algo que se viene implementado desde el año pasado y tiene muy buena aceptación por parte de los vecinos”

Quienes deseen inscribirse o solicitar más información pueden comunicarse al 3412133020 o acercarse a la Casa de la Cultura (López 643) de lunes a viernes, de 7:30 a 18:30 hs.