Pasado de copas en Roldán: le hicieron el control de alcoholemia y le dio cinco veces lo permitido

En el marco de los operativos de control de tránsito que se realizan de manera conjunta entre la Policía de la Provincia de Santa Fe y la subsecretaría de seguridad y control municipal, en la madrugada de este domingo se registró un control de alcoholemia positivo en la intersección de Oroño y San Martín.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría sexta y Guardia Urbana (GUR).

El conductor de un automóvil, que además no contaba con póliza de seguro vigente, arrojó un resultado de 2,50 gramos por litro de sangre, supera en 5 veces la tolerancia máxima permitida (0,5 g/l).