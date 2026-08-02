Pasado de copas en Roldán: le hicieron el control de alcoholemia y le dio cinco veces lo permitido
Sucedió durante un operativo de control realizado el domingo por la madrugada en pleno centro de la ciudad. El procedimiento fue hecho por la Guardia Urbana y la policía local.
En el marco de los operativos de control de tránsito que se realizan de manera conjunta entre la Policía de la Provincia de Santa Fe y la subsecretaría de seguridad y control municipal, en la madrugada de este domingo se registró un control de alcoholemia positivo en la intersección de Oroño y San Martín.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría sexta y Guardia Urbana (GUR).
El conductor de un automóvil, que además no contaba con póliza de seguro vigente, arrojó un resultado de 2,50 gramos por litro de sangre, supera en 5 veces la tolerancia máxima permitida (0,5 g/l).