Robaba cables y dejo a dos calles sin luz pero lo vieron por Monitoreo y lo detuvieron

La central de monitoreo detectó a un hombre realizando actos vandálicos en los tableros de alumbrado público de calle Echagüe y Ruta 9, dejando a ambas arterias sin iluminación. Ante esta situación, el sistema de videovigilancia local comisionó a un móvil de la Guardia Urbana y dio aviso al 911.

Tras un seguimiento controlado por parte de personal de la Guardia Urbana, personal policial logró la detención del hombre. El aporte de imágenes de las cámaras de monitoreo urbano permitió identificar sus características y confirmar el hecho.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a un hombre con las características señaladas y, tras la requisa correspondiente, le secuestraron herramientas presuntamente utilizadas para cometer el hecho: un alicate, dos destornilladores y un teléfono celular.

El hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría Sexta para continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio destacaron la labor de la Subsecretaría de Seguridad por la intervención preventiva, así como el trabajo de las cuadrillas de alumbrado público, que horas después lograron reparar los daños y restablecer la iluminación vandalizada.