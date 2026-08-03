Lunes trágico: falleció un albañil que trabajaba en Tierra de Sueños 3

Este lunes cerca de las 13hs, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios local fue convocado para brindar apoyo al Hospital local en un domicilio ubicado en calle Henry Durant al 100 del barrio Tierra de Sueños 3, donde se requería la asistencia para el descenso de una persona desde un primer piso.

“Al arribar al lugar, se constató que el personal médico se encontraba realizando maniobras de reanimación sobre un hombre. Tras aproximadamente 30 minutos de trabajo, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la víctima”, informaron Bomberos.

“Ante esta situación, no se procedió al descenso del cuerpo, ya que la intervención quedó supeditada a las actuaciones de las autoridades judiciales y de pericias policiales, conforme al protocolo vigente”, agregaron.

Finalizadas las tareas que correspondían al personal de Bomberos, las dotaciones regresaron al cuartel.