El fallecimiento del albañil en Tierra de Sueños 3 se debió a un paro cardiorespiratorio

Horas después del fallecimiento de un albañil en el barrio Tierra de Sueños 3, se conocieron las causas del deceso. Según el parte difundido por el Comando Radioeléctrico de Roldán, se debió a un paro cardiorrespiratorio.

El hombre tenía 53 años y era oriundo de Rosario. Sus compañeros se percataron de que se había desmayado y alertaron a la dueña de casa para que llamara a una ambulancia. Los médicos realizaron maniobras de RCP, aunque diagnosticaron la muerte pasados unos minutos.

El médico legal constató que el cuerpo no poseía signo de violencia alguno. En el lugar prestaron colaboración los bomberos para descender el cuerpo de la planta alta de la casa, donde tuvo lugar el suceso.