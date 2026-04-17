Se reunieron en Roldán para la venta de un auto y luego lo mataron en Luis Palacios: piden prisión perpetua

Esta semana comenzó el juicio oral contra dos hombres por el homicidio de Gonzalo Cucit, ocurrido el 30/7/24 en Luis Palacios en medio de una tratativa para la venta de un vehículo. La víctima y sus presuntos asesinos se habían encontrado en una estación de servicio de Roldán minutos antes del hecho.

La Fiscalía les atribuye a Iván C. y Ramón C. el delito de homicidio criminoso causa, en carácter de partícipes necesarios y en grado de consumado, y solicito la pena de prisión perpetua para los acusados.

El Fiscal Aquiles Balbis, les imputó a ambos haber tomado parte en el crimen de Cucit, hecho que ocurrió entre las 20:30 horas y 21:00hs en el 22,5km de la ruta 34, localidad de Luis Palacios. El día 30 de julio del 2024 a las 19:20hs aproximadamente, la víctima se retiró de su domicilio en calle Lisandro de la Torre de la localidad de Correa en su automóvil Ford Fiesta con la finalidad de materializar encuentro con Ramón R. para concretar la venta de su vehículo, transacción que había previamente acordado.

Cucit ya les había entregado la documentación del rodado. A tal fin, la víctima tomó la Ruta 9 y condujo su rodado hasta la intersección de dicha arteria con la 326, arribando a las 19:30hs. Allí se encontraba estacionada una camioneta Eco Sport conducida por Alberto R., quien se encontraba en compañía de Ivan C. Tras algunos minutos, la Eco Sport se retiró por Ruta 9, siendo seguida por el Ford Fiesta de la víctima. Sin detener su marcha, ambos vehículos se desplazaron por la ruta hasta Roldán e ingresaron, a las 20 horas, a una estación de servicios en Catamarca (Ruta 9) y Urquiza.

Siendo las 20:00hs, luego de una breve charla entre Alberto R. y la víctima en los surtidores del local, la Eco Sport y el Ford Fiesta se retiran juntos del lugar: condujeron ambos rodados por Ruta 9 hasta la intersección con la A012.

La Eco Sport giró hacia el este, todo ello en compañía del Ford Fiesta. Ambos se desplazaron por la A012 hacia a la Ruta 34, arteria que retomaron con destino a Luis Palacios. Una vez en esa localidad, sobre el Km 22,5 de la Ruta 34, Alberto R. e Ivan C. despojaron a la víctima de su auto, de su teléfono celular y demás pertenencias, para luego disparar con una pistola calibre 9mm al menos en 5 oportunidades contra la víctima y golpearlo con un elemento contundente en su cabeza, lo que provocó una lesión cráneo encefálica, raquimedular, vascular cervical y toráxica por múltiples proyectiles de arma de fuego que causaron el fallecimiento de Gonzalo Cucit.

El asesinato se efectivizó con la finalidad de consumar, ocultar y asegurar el robo del Ford Fiesta, su celular Samsung y demás pertenencias, como también para garantizar la impunidad del mismo. Tras la comisión del hecho, Alberto R. se retiró del lugar conduciendo la Eco Sport e Ivan C. salió conduciendo el Ford Fiesta.