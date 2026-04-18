Pastelería y Crochet para todas las edades: los nuevos cursos que se viene en mayo en Trazando Puentes

De cara al inicio de mayo, la organización Trazando Puentes presentó su nueva oferta de cursos 2026, con propuestas orientadas al aprendizaje de oficios y al desarrollo creativo en distintas edades.

Entre las capacitaciones destacadas se encuentran los cursos de Pastelería y Panificación, que tendrán una duración de dos meses, con un total de ocho encuentros y una frecuencia de una clase semanal. La inscripción tiene un valor de $60.000 e incluye todos los materiales, mientras que la cuota mensual es de $35.000.

Las clases de Pastelería se dictarán los martes de 15:00 a 17:30, mientras que Panificación se desarrollará los miércoles de 18:30 a 21:00. Ambas propuestas apuntan a brindar herramientas prácticas en cocina, con una formación accesible tanto para principiantes como para quienes buscan perfeccionarse.

Por otro lado, también se suma una propuesta pensada especialmente para los más chicos: el curso de Crochet para infancias. Esta actividad tendrá una duración de dos meses y medio y se dictará los lunes de 16:00 a 18:00. En este caso, el costo será de $20.000 mensuales y no incluye materiales.

Desde la organización destacaron que estos espacios no solo promueven el aprendizaje, sino también el encuentro, la creatividad y el desarrollo de habilidades manuales en un entorno acompañando.

Los cursos se dictarán en la sede ubicada en San Juan 619, y quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse al 3413 56-9549 o vía correo electrónico a capacitacion@trazandopuentes.org.ar. Para el curso de crochet, también se encuentra disponible el contacto de Claudia al 3416 25-4224 (solo WhatsApp).

Con el inicio previsto para mayo, la convocatoria ya está en marcha y desde Trazando Puentes invitan a la comunidad a sumarse y reservar su lugar con anticipación.