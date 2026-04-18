Música, gastronomía y un entorno único: se viene el Festival de Vinos Edición Otoño en Estancia Damfield
Es uno de los eventos más esperados por el público en cada una de sus ediciones. Tendrá degustación libre de distintas bodegas, experiencias exclusivas y banda en vivo.
Llega una nueva edición del Festival de Vinos – Edición Otoño, una propuesta que combina música, vino y experiencias en un entorno único.
La cita será el viernes 8 de mayo, de 20 a 02 horas, en Estancia Damfield, un predio que continúa consolidándose como uno de los espacios más destacados de la región para eventos sociales y propuestas lifestyle.
Esta edición invita a disfrutar de una experiencia diferente, ideal para compartir, relajarse y conectar en un ambiente cuidado y moderno. Se trata de un evento en un espacio al aire libre pero cubierto, muy esperado y elegido por el público en cada una de sus ediciones, convocando a distintos grupos de edades.
La entrada incluye:
- Degustación libre de vinos de distintas bodegas
- Propuesta gastronómica variada
- DJs invitados y banda en vivo
- Espacios ambientados para disfrutar la experiencia
- Experiencias exclusivas y sectores VIP
Además, contará con beneficios especiales para celebraciones como cumpleaños y propuestas pensadas para grupos, reforzando su perfil social y experiencial.
El Festival de Vinos – Edición Otoño se posiciona como uno de los planes destacados de la temporada, ideal para quienes buscan una salida diferente que combine vino, música y buenos momentos.