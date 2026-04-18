Música, gastronomía y un entorno único: se viene el Festival de Vinos Edición Otoño en Estancia Damfield

Llega una nueva edición del Festival de Vinos – Edición Otoño, una propuesta que combina música, vino y experiencias en un entorno único.

La cita será el viernes 8 de mayo, de 20 a 02 horas, en Estancia Damfield, un predio que continúa consolidándose como uno de los espacios más destacados de la región para eventos sociales y propuestas lifestyle.

Esta edición invita a disfrutar de una experiencia diferente, ideal para compartir, relajarse y conectar en un ambiente cuidado y moderno. Se trata de un evento en un espacio al aire libre pero cubierto, muy esperado y elegido por el público en cada una de sus ediciones, convocando a distintos grupos de edades.

La entrada incluye:

Degustación libre de vinos de distintas bodegas

Propuesta gastronómica variada

DJs invitados y banda en vivo

Espacios ambientados para disfrutar la experiencia

Experiencias exclusivas y sectores VIP

Además, contará con beneficios especiales para celebraciones como cumpleaños y propuestas pensadas para grupos, reforzando su perfil social y experiencial.

El Festival de Vinos – Edición Otoño se posiciona como uno de los planes destacados de la temporada, ideal para quienes buscan una salida diferente que combine vino, música y buenos momentos.