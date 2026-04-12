Subite a mi moto: dos amigos idearon una novedosa plataforma para mediar entre vendedores y compradores del vehículo

Habituados a compartir viajes y apasionados desde chicos por las motos, dos amigos idearon un servicio innovador en el que ofician de mediadores entre propietarios de un vehículo y los posibles compradores. A través de las redes, lanzaron una plataforma denominada Nexo Motos, en la que hacen honor a la etimología de su nombre y posibilitan una venta segura, transparente y sin complicaciones. Desde diciembre, cuando lanzaron su iniciativa, a estos días, lograron conectar con gente de Roldán, Rosario y la región.

“Hacemos venta en consignación y la moto queda siempre con vos. Nos encargamos de todo el proceso: verificación de la moto, definición del precio adecuado, fotos profesionales, publicaciones en redes, difusión con publicidad activa y coordinación de cada visita con los interesados”, describió Marcelo, socio de Diego, en charla con El Roldanense. “Acompañamos cada instancia para brindar confianza al vendedor y al comprador, y contamos con gestoría de confianza para asegurar que toda la operación se realice de forma clara y correcta”, contó.

Ambos proyectan un servicio en el que solo cobran si se concreta la venta del rodado, sin costos iniciales ni riesgos complementarios. “Cuando una persona pone en venta por su cuenta una moto, lo visitan para verla y no sabe con quién se va a encontrar. Nosotros tratamos de acompañar en cada momento, guiando y haciendo todo más simple”, especificó. “Resolvemos cada paso, la parte económica y la parte de documentación. Y algo muy importante, mientras está en el proceso de venta, la moto se queda con su dueño”, destacó.

Tanto Marcelo como Diego llevan su idilio con las motos desde que eran chicos. “De ahí que siempre nos gustó estar en contacto con ellas. Yo tengo 40 años y tuve más de diez motos distintas. De chico me gustaba meterles mano, así que tengo conocimiento básico sobre su mantenimiento”, pronunció. “Decidimos trabajar en sociedad y nuestra idea es hacerlo con motos en buenas condiciones, tener un trato ameno tanto con el comprador como con el vendedor, y ser un nexo que dé tranquilidad en el proceso”, expresó.

En su perfil de Instagram hay un abanico de motos publicadas y, en todos los casos, aceptan otras de menor valor como pago. “Son propiedad de personas que apostaron por el servicio. Nuestra idea es hacernos conocer para que la gente nos tenga confianza. Queremos tener renombre en la región, poco a poco”, señaló. “Es la primera vez que ambos emprendemos en este rubro y es algo muy lindo, porque nos llevamos muy bien. Tomamos las decisiones en conjunto y tratamos de dividir tareas para que todo fluya mejor. Es una linda experiencia”, aseguró.