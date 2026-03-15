Di Stefano destacó el modelo productivo santafesino en Expoagro

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, participó de la muestra agroindustrial Expoagro durante la cual destacó el rol del sector productivo santafesino y valoró las políticas impulsadas por el gobierno provincial para fortalecer al campo, la industria y el empleo.

La legisladora acompañó las actividades encabezadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en la exposición realizada en San Nicolás, donde remarcó la importancia de “sostener un modelo productivo basado en la inversión, la innovación y el acompañamiento al sector privado”.

“Santa Fe demuestra que se puede administrar el Estado con eficiencia y al mismo tiempo bajar impuestos, algo que no ocurría desde hace más de 20 años”, señaló Di Stefano al referirse a los anuncios realizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo santafesino en la megamuestra del campo.

En ese sentido, la diputada subrayó que la provincia impulsa herramientas para estimular la actividad económica, entre ellas un esquema de financiamiento productivo que alcanza los 200 mil millones de pesos e incluye más de 20 líneas de crédito destinadas a inversión, capital de trabajo y tecnología.

Cabe recordar que durante la feria, el gobierno santafesino presentó líneas crediticias con tasas bonificadas por parte de la provincia, destinadas a impulsar la incorporación de tecnología, la compra de maquinaria y la ampliación de la capacidad productiva.

“Estas políticas están enfocadas en quienes todos los días producen, generan empleo y reinvierten en innovación. Santa Fe representa el trabajo y el esfuerzo de miles de productores, industriales y emprendedores que hacen crecer a la provincia”, expresó.

Di Stefano también destacó que por primera vez, la banca privada se sumó al sistema de financiamiento productivo junto a los bancos públicos, ampliando las posibilidades de acceso al crédito para productores agropecuarios y pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, la legisladora valoró la fuerte presencia santafesina en la exposición, donde 170 empresas de la provincia participan con stands, rondas de negocios y presentaciones tecnológicas.

“Expoagro es una gran vidriera del potencial productivo argentino y Santa Fe tiene un rol protagónico. Nuestro entramado agroindustrial, la innovación tecnológica y el talento de nuestras empresas muestran que el camino para el desarrollo es producir más, generar empleo de calidad y apostar al crecimiento”, concluyó.