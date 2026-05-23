Alivio fiscal para deudas de impuestos provinciales: cómo adherirse al plan

La medida, instrumentada a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

El nuevo esquema busca acompañar a contribuyentes, comercios y PyMEs en un contexto económico complejo, ofreciendo alternativas accesibles de pago con hasta 12 cuotas sin interés y financiación extendida de hasta 36 meses, según el perfil del contribuyente.

Desde el Gobierno Provincial señalaron que el objetivo de la iniciativa es aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica, sostener la actividad productiva y fortalecer la cultura del cumplimiento fiscal.

El programa contempla distintos planes de financiación:

– Plan A: está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También estará disponible para familias con deudas de Impuesto Inmobiliario y Patente Automotor que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados a nombre de un mismo titular.

– Plan B: ofrece hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa mensual del 0,5 %; y hasta 36 cuotas con un interés del 2 %.

– Plan C: destinado a grandes contribuyentes que podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa mensual del 0,75 %; y hasta 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 %.

– Plan D: alcanzará a empresas que mantengan discusiones administrativas o judiciales abiertas, o incumplimientos como agentes de retención o percepción. Para este universo, la financiación será del 0,5 % mensual en seis cuotas; del 1,5 % hasta 12 cuotas; y del 3 % para planes de hasta 36 cuotas.

– Plan E: incorpora un tratamiento diferencial para instituciones y prestadores que brindan servicios asistenciales y de salud a personas con discapacidad. Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0 % de interés mensual.

La adhesión al programa permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia de Santa Fe. Para acceder, ingresar al link haciendo click acá

Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

Para mayor información y asesoramiento, los vecinos pueden acercarse a la Municipalidad de Roldán, ubicada en Bv. San Martín 1018, de lunes a viernes de 7.30 a 12 horas.