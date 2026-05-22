Roldán: un hombre quedó detenido por amenazas tras la activación de un tótem de seguridad

Un hombre fue detenido en la ciudad de Roldán luego de que una mujer activara un Tótem de Seguridad para denunciar que estaba siendo amenazada y hostigada en la vía pública.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Pampa y J.J. Paso, donde la víctima utilizó el dispositivo de emergencia instalado en la zona para solicitar asistencia inmediata ante la presencia de un masculino que, según denunció, la estaba molestando.

Tras la activación del alerta, el sistema de prevención local dio aviso a las fuerzas de seguridad y efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar. Una vez allí, los agentes intervinieron en la situación y procedieron a la aprehensión del sujeto.

El hombre quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia bajo la carátula de amenazas. Desde el sistema de prevención destacaron la rápida respuesta coordinada entre el tótem de seguridad y el accionar policial, lo que permitió actuar de manera inmediata ante el pedido de auxilio.