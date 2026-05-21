El Concejo tratará un proyecto para identificar las calles del área industrial de Roldán y fortalecer la prestación de servicios

Los concejales Mateo y Pedretti ingresaron el pasado martes en el Honorable Concejo Municipal de Roldán un proyecto de ordenanza que propone la nomenclatura de las calles públicas del sector de Villa Eduardito, donde actualmente funciona el área industrial de la ciudad, además de solicitar el fortalecimiento y la correcta prestación de servicios en la zona.

La iniciativa surge ante la necesidad de ordenar e identificar las arterias del sector industrial, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de empresas y establecimientos productivos radicados allí. Según expresaron los autores del proyecto, la correcta identificación de las calles permitirá mejorar la planificación urbana y facilitar la prestación de servicios esenciales como recolección de residuos, alumbrado, mantenimiento vial, seguridad, emergencias y logística comercial.

“El desarrollo industrial necesita infraestructura, planificación y presencia del Estado local. No se trata solamente de poner nombres a las calles, sino de consolidar un área estratégica para el crecimiento económico de Roldán”, señalaron los concejales.

El proyecto propone denominar las calles con nombres de personalidades destacadas vinculadas a la ciencia, la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico, entre ellas Jorge Newbery, René Favaloro, Manuel Savio, Luis Huergo, Enrique Mosconi, Nikola Tesla, Thomas Edison, Marie Curie, Leonardo da Vinci y Henry Ford.

Desde el bloque destacaron además que la propuesta busca fortalecer la identidad del área industrial y acompañar el crecimiento productivo de la ciudad con herramientas de organización territorial y mejoras concretas en infraestructura y servicios.

“La producción, el trabajo y el conocimiento son motores fundamentales del progreso de nuestra ciudad. Este proyecto apunta a reconocer esos valores y al mismo tiempo dar respuestas a necesidades concretas del sector”, concluyeron.