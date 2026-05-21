El paciente trasladado por el helicóptero es un albañil que sufrió un paro mientras trabajaba: se encuentra estable

Un importante operativo sanitario se desplegó este jueves en la ciudad de Roldán luego de que se activara un Código Rojo por una persona masculina que sufrió una grave descompensación mientras realizaba tareas de albañilería en barrio Tierra de Sueños 3.

Según se informó, fueron sus propios compañeros de trabajo quienes reaccionaron rápidamente y lo trasladaron de urgencia hasta el centro de salud más cercano. Allí, el personal médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un DEA (Desfibrilador Externo Automático), debido a que el hombre se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

Tras la segunda descarga aplicada con el desfibrilador, los profesionales lograron revertir el cuadro y el paciente recuperó signos vitales.

Posteriormente, fue derivado en ambulancia al hospital local, donde se avanzó con la estabilización clínica. Debido a la complejidad de la situación, se activó el protocolo del helicóptero sanitario UTV para concretar el traslado aéreo hacia el Hospital Centenario, donde continuará recibiendo atención médica especializada.

Desde el equipo interviniente destacaron “el rápido accionar y el trabajo coordinado de todos los profesionales” que participaron de la emergencia, lo que resultó clave para salvar la vida del paciente.