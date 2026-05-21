Código Rojo en Roldán: el helicóptero sanitario trasladó al Heca a una persona por un paro cardiorrespiratorio

Durante las primeras horas de la tarde de este jueves un helicóptero sanitario de UTV aterrizó en Roldán para trasladar a un hombre que tuvo un paro cardiorrespiratorio.

Las primeras informaciones apuntan que el hecho sucedió en Tierra del Sueño 3 y que la persona accidentada sufrió una caída de altura. Será trasladado al HECA.