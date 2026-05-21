Código Rojo en Roldán: el helicóptero sanitario trasladó al Heca a una persona por un paro cardiorrespiratorio
El hecho sucedió durante las primeras horas de la tarde de este jueves.
Durante las primeras horas de la tarde de este jueves un helicóptero sanitario de UTV aterrizó en Roldán para trasladar a un hombre que tuvo un paro cardiorrespiratorio.
Las primeras informaciones apuntan que el hecho sucedió en Tierra del Sueño 3 y que la persona accidentada sufrió una caída de altura. Será trasladado al HECA.