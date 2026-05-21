Se viene la pavimentación de Bv. de la Alegría en Tierra de Sueños 3: comenzó el movimiento de suelos

La Municipalidad de Roldán informa que comenzaron los trabajos de movimiento de suelo sobre Bv. de la Alegría, una obra que permitirá avanzar con la pavimentación de 1500 metros lineales de esta importante vía de circulación en el barrio Tierra de Sueños III.

La pavimentación con hormigón comprenderá el tramo que va desde Bv. Tierra de Sueños hasta calle Ibarlucea, mejorando significativamente la transitabilidad, la seguridad vial y la conectividad en uno de los sectores con mayor crecimiento de la ciudad.

La obra se llevará adelante con aportes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y forma parte del Plan de Pavimentación Municipal, impulsado con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la conexión entre los distintos barrios de Roldán.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones continúan consolidando la infraestructura urbana de la ciudad, acompañando el crecimiento y mejorando la calidad de vida de los vecinos.