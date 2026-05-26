Somos Uno lanzará un proyecto de Formación Laboral y abrió un relevamiento de interesados

El Equipo de Integración y Centro Educativo Terapéutico Somos Uno comenzó un relevamiento destinado a jóvenes y adultos con discapacidad interesados en participar de la nueva propuesta de Formación Laboral que iniciará próximamente.

Desde Somos Uno anunciaron el próximo inicio de un nuevo espacio de Formación Laboral destinado a jóvenes y adultos, orientado al desarrollo de habilidades, aprendizajes y herramientas vinculadas al ámbito laboral y la inclusión social.

La propuesta buscará acompañar los procesos individuales de cada participante, promoviendo la autonomía, la participación y el fortalecimiento de capacidades personales y sociales en un entorno de acompañamiento y aprendizaje.

En esta primera etapa, la institución se encuentra realizando un relevamiento de personas interesadas en formar parte del proyecto, con el objetivo de conocer perfiles, intereses y necesidades que permitan organizar los futuros grupos y propuestas de trabajo.

El formulario ya se encuentra disponible a través de las redes sociales de Somos Uno y puede completarse haciendo clic acá o código QR difundido por la institución.

Desde el espacio destacaron la importancia de seguir generando oportunidades reales de inclusión y crecimiento dentro de la comunidad.