Cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026: vuelve el Fan Fest a Roldán

La Municipalidad de Roldán, junto a la Secretaría de Deportes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, invita a todas las familias a participar de una nueva edición del Fan Fest itinerante “Tour Suramericano”, una propuesta interactiva, deportiva y recreativa que se desarrollará el viernes 22 de mayo, de 9 a 17 horas, en el playón del Paseo de la Estación, sobre calle San Martín entre Alberdi y Belgrano.

La actividad forma parte de la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán en septiembre, y tiene como objetivo acercar el espíritu de los Juegos a distintas localidades de la provincia mediante experiencias participativas y espacios de encuentro para todas las edades.

Durante toda la jornada, escuelas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de múltiples propuestas gratuitas, entre ellas experiencias inmersivas, realidad virtual, simuladores, punto eGames, mini golf, fútbol tenis, estación de arte y diferentes actividades recreativas y deportivas. Además, estará presente “Capi”, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos, uno de los grandes atractivos para niños y familias.

A esta experiencia también se suma “Vivamos los Juegos”, un programa educativo impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, orientado a promover los valores olímpicos como el compañerismo, el respeto, la inclusión y la participación, a través de charlas y actividades especialmente destinadas a estudiantes.

Desde la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán destacaron la importancia de seguir acercando propuestas gratuitas, innovadoras y participativas a la comunidad, promoviendo el deporte, la recreación y el encuentro entre vecinos en el marco de los 160 años de la ciudad.