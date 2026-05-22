Coprol innova con bebederos en escuelas y espera el ok del municipio para una nueva planta de ósmosis

La escuela primaria de barrio La Posta será la primera en estrenar los bebederos que Coprol está instalando con el objetivo de llevar el servicio de agua potable a diferentes instituciones deportivas y educativas de la ciudad.

Si bien la inversión fue importante, el presidente de la Cooperativa Diego Angeloni dijo en diálogo con El Roldanense que la idea es en un futuro poder responder a todas las demandas que lleguen. “Esta escuela se acercó a nosotros con el pedido y decidimos hacer un gran esfuerzo, los mandamos a hacer y en los últimos días ya quedaron instalados”, contó.

“La idea es tratar de llevar la Cooperativa a la gente, clubes y escuelas, porque estamos para dar soluciones y ayudar a los usuarios y habitantes de Roldán. Para nosotros el deporte y la educación son primordiales asique en lo que podamos apoyar vamos a estar”, agregó.

Por otro lado, están esperando que el Municipio les ceda el terreno para instalar una nueva planta de ósmosis en Tierra de Sueños 3. Va a estar ubicada en la intersección de Bv. de la Esperanza y Bv. Funes. “Una vez que tengamos la posesión del lote, en uno o dos meses lo hacemos porque la planta ya la tenemos”, señaló el directivo.

Una vez concluida la obra, la planta permitirá a los habitantes de Tierra de Sueños 3 ir a buscar agua a ese lugar, lo cual le brinda comodidad y cercanía y desconcentra la que está ubicada hace años en Tierra de Sueños 2.