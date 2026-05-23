Por más cargos docentes: padres de la escuela 1402 juntan firmas para presentar un reclamo en el Ministerio de Educación

Preocupados por la cantidad de horas de enseñanza que reciben sus hijos en diferentes materias, un grupo de padres ideó una iniciativa para sumar cargos docentes en la escuela 1402 del barrio Tierra de Sueños 3. Con ese objetivo, comenzaron a juntar firmas para presentar el reclamo en el Ministerio de Educación provincial. La campaña fue ideada por Nicolás y Marianela, padres de un alumno de primer grado, y fue sumando adeptos con el correr de las horas. En diálogo con El Roldanense, brindaron precisiones sobre su petición.

“Somos un grupo de padres que no pertenecemos a la cooperadora de la escuela ni a vecinales. Nos pusimos la tarea al hombro de realizar un reclamo al Ministerio para cubrir todos los cargos docentes que están faltando”, explicó Nicolás en primera instancia. “Sobre todo, ponemos énfasis en materias especiales como Educación Artística, Tecnología, Música o Educación Física. Hay un déficit muy grande con respecto a lo que el mismo Ministerio plantea sobre la cantidad de horas que se tienen que dictar”, especificó.

Según describió a modo de ejemplo, a la institución asisten 26 cursos, pero no hay profesor de música asignado. “La escuela está haciendo malabares como puede para repartir las horas y, actualmente, va poniendo parches. Hay chicos que están terminando la primaria y nunca tuvieron algunas de las materias que estamos reclamando”, señaló. La carta que elaboraron puede hallarse y firmarse en diferentes locales del barrio como Tateti, Amarte, Déjalo Ser, Jengibre, Hakuna Matata y la ferretería Patagonia.

A la hora de hablar de números, Nicolás se refirió a la falta de cargos para distintas asignaturas. “El Ministerio plantea que de Educación Artística debe haber dos horas semanales. En la escuela tenemos un solo cargo, por lo que falta uno. De Música debería haber una hora semanal, pero son 26 cursos y el profesor viene desde otro colegio”, expresó. “En Tecnología debería haber 46 horas semanales, aunque solo hay una maestra que dicta 20 horas por semana. Y en Educación Física tenemos un solo profesor, por lo que faltará mínimamente uno más”, puntualizó.

El reclamo que realizan ahora no es el primero de este tipo. “Ya pasó un tiempo desde que hicimos el primero y no hubo respuesta, por lo que esta vez vamos a tratar de presentar otro con la firma de la mayor cantidad de gente posible para sumar la mayor cantidad de cargos que podamos”, pronunció. “A medida que nos acercamos a la escuela y tuvimos contacto con otras familias, diferentes padres se sumaron a la propuesta. Cuando se conozca el pedido que estamos haciendo, van a ser cada vez más los que se adhieran”, aseguró.