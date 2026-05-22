Profeta en su tierra y en Miami también: Romi Reist fue reconocida con un premio internacional de modelaje

La modelo roldanense Romina Reist fue reconocida en Orlando, Estados Unidos, con el Premio Líder Internacional 2026 en la categoría Modelaje, un galardón que distingue a personalidades destacadas de la comunidad hispana por su trayectoria, influencia y proyección internacional.

La ceremonia se realizó en la ciudad de Orlando y reunió a referentes de distintas áreas artísticas, empresariales y comunicacionales. Romina recibió la distinción por su trabajo y crecimiento dentro de la industria del modelaje, consolidando así su carrera a nivel internacional.

Radicada actualmente en Miami, Reist ha participado en campañas de moda, proyectos vinculados a la imagen y plataformas digitales, destacándose además por su presencia en redes sociales y su conexión con el público latino.

“Este premio representa años de esfuerzo, disciplina y perseverancia. Estoy profundamente agradecida por este reconocimiento internacional y orgullosa de poder representar a Argentina en el exterior”, expresó tras recibir el galardón.

El Premio Líder Internacional reconoce cada año a figuras influyentes y líderes hispanos en diferentes ámbitos profesionales y artísticos.