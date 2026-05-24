La roldanense Molinos Benvenuto participó de ronda de negocios internacional y destacó el potencial tecnológico de Santa Fe

La empresa roldanense Molinos Benvenuto participó este viernes de Vincular Inteligente 2026, la ronda de negocios público-privada desarrollada en La Fluvial de Rosario, orientada a conectar a empresas, municipios y organismos públicos con proveedores de soluciones tecnológicas para modernizar procesos, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del entramado productivo santafesino.

En representación de la empresa, Isabel Benvenuto, gerente general de Molinos Benvenuto, asistió como parte compradora con el objetivo de conocer soluciones vinculadas a tecnología aplicada, automatismos industriales, eficiencia productiva, industria 4.0 e industria 5.0.

La jornada permitió a la firma avanzar en contactos concretos con empresas santafesinas capaces de acompañar distintos proyectos estratégicos que Molinos Benvenuto viene desarrollando en su planta de Roldán.

“Me voy muy contenta de haber participado. En una sola mañana pude reunirme con empresas de altísimo nivel, todas de la provincia de Santa Fe, y detectar proveedores concretos para proyectos que venimos imaginando y trabajando dentro del molino”, expresó Isabel Benvenuto.

Entre los resultados de la participación, Molinos Benvenuto identificó tres posibles empresas para el desarrollo de un software propio, dos proveedores con capacidad para realizar automatizaciones de PLC y dos empresas que podrían acompañar la programación y automatización de brazos robóticos desarrollados internamente en el molino.

“Para una industria como la nuestra, que está en plena transformación cultural, tecnológica y productiva, este tipo de encuentros son de enorme valor. Nos llevamos ideas, contactos, conocimiento nuevo y posibilidades reales de trabajo conjunto. Muchas veces las soluciones existen cerca, dentro de nuestra propia provincia, pero necesitamos estos espacios para encontrarnos”, agregó Benvenuto.

Desde Molinos Benvenuto destacaron especialmente la calidad de la oferta tecnológica santafesina y el rol del Estado provincial como articulador entre la demanda industrial y las empresas proveedoras de innovación.

“La verdad es que me sorprendió muy positivamente la oferta tecnológica de Santa Fe. Hay empresas con mucho conocimiento, con soluciones concretas y con capacidad de acompañar a las industrias tradicionales en procesos de mejora, automatización y eficiencia. Esto confirma que la transformación productiva no es algo lejano: está pasando acá, en nuestra provincia”, señaló la gerente general de la firma.

Benvenuto también agradeció al Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y a la Secretaría de Desarrollo Industrial por la organización de la actividad, que tuvo como objetivo vincular la demanda de bienes y servicios de gobiernos locales y empresas con la oferta tecnológica disponible.

“Estas rondas hacen de puente entre una necesidad concreta de las industrias y una oferta tecnológica que, de otra manera, quizás no podríamos conocer en tan poco tiempo. En pocas horas pudimos acceder a múltiples alternativas, comparar capacidades y abrir conversaciones que pueden transformarse en proyectos reales”, remarcó.

Finalmente, desde Molinos Benvenuto alentaron a otras industrias de la región a participar en futuras ediciones.

“Recomiendo a todas las empresas industriales que participen de estas rondas. Uno se va con proveedores, con ideas y con una mirada más amplia de todo lo que se puede hacer para mejorar productividad, eficiencia y competitividad. La industria santafesina tiene mucho para crecer si logramos vincular mejor a quienes producen con quienes desarrollan tecnología”, concluyó Isabel Benvenuto.

Sobre Molinos Benvenuto

Molinos Benvenuto es una empresa familiar santafesina ubicada en Roldán, dedicada a la producción y distribución de harinas de alta calidad para el mercado interno y externo. Con una mirada orientada a la innovación, la eficiencia y la mejora continua, la firma impulsa procesos de modernización productiva para acompañar las nuevas demandas de la industria alimenticia.