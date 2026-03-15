Día Mundial de la Obesidad: la Municipalidad organiza una jornada de controles gratuitos en el Paseo de las Ferias

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, la Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Salud Pública, informa que el próximo 15 de marzo llevará adelante una jornada, de controles gratuitos destinada a prevenir el riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

La actividad se realizará desde las 18 horas en el Paseo de las Ferias del Paseo de la Estación y estará a cargo de profesionales de los Centros de Salud y del SAMCo local. Durante la jornada se efectuarán controles gratuitos de tensión arterial y medición de glucemia, con el objetivo de acercarse especialmente a la población en riesgo que no realiza consultas médicas periódicas. Además, se brindará información sobre alimentación saludable, actividad física y opciones de tratamiento, promoviendo hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

En Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, más del 50% de la población presenta sobrepeso. Además, 6 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, mientras que el 41% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presentan sobrepeso y obesidad, en proporciones de 20,7% y 20,4% respectivamente.