Choque fatal en la autopista Rosario–Santa Fe: dos muertos y varios heridos tras el impacto entre un colectivo y una camioneta

Un grave siniestro vial se registró este martes en la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de los kilómetros 43 y 44, donde un colectivo que transportaba personal penitenciario colisionó con una camioneta. Como consecuencia del fuerte impacto, al menos dos personas habrían fallecido y otras cuatro quedaron atrapadas dentro del vehículo de menor porte.

👉🏽Según las primeras informaciones, las víctimas fatales y los lesionados viajaban en la camioneta, mientras que el colectivo trasladaba personal penitenciario. Equipos de bomberos y servicios de emergencia trabajan intensamente en el lugar para rescatar a las personas atrapadas y asistir a los heridos.

Ante la gravedad del hecho, también fue convocado un helicóptero sanitario para el traslado de posibles pacientes de gravedad hacia centros de salud de la región.

Debido al operativo de emergencia y rescate, las autoridades dispusieron un corte total de la autopista para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

⚠️La interrupción del tránsito se realiza en el kilómetro 30 en sentido ascendente y en el kilómetro 51 en sentido descendente.