El patín vuelve a rodar en la Sportiva: nueva profesora y clases para todas las edades

La Sociedad Sportiva Recreativa Roldán sumó una nueva propuesta deportiva para la comunidad con la incorporación de la profesora de patín artístico Luzmila Ruiz Calderón, quien desde el pasado 3 de marzo comenzó a dictar clases en la institución.

Si bien la actividad ya inició, desde la organización informaron que las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran sumarse durante el año.

Las clases están organizadas por edades y se desarrollan los días lunes y miércoles, en diferentes horarios. El grupo infantil, destinado a niños y niñas de 3 a 6 años, entrena de 18:30 a 19:30. Luego es el turno de la categoría juvenil, para chicos de 7 a 12 años, que tiene clases de 19:30 a 20:30. Finalmente, el grupo de mayores, desde los 13 años en adelante, practica de 20:30 a 21:30.

Desde la institución destacaron que esta nueva propuesta busca acercar el patín artístico a niños, jóvenes y adultos de la ciudad, promoviendo el deporte, la recreación y el desarrollo de habilidades deportivas en un espacio de formación y encuentro.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas sobre la inscripción pueden comunicarse con la Sociedad Sportiva Recreativa Roldán o al teléfono 341 748 6272. La invitación está abierta para todos aquellos que quieran iniciarse o continuar practicando esta disciplina sobre ruedas.