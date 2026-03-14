Día Mundial de la Incontinencia Urinaria: hablar, prevenir y tratar

Por Verónica Meraviglia – Licenciada en Kinesiología, especializada en rehabilitación de suelo pélvico. Campaña 2026 de concientización promovida por la Sociedad Kinésica Argentina de Pelviperineología (SOKAP). Recupera el control y rehabilita tu piso pelviano. No normalices la incontinencia.

Cada año, el 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Incontinencia Urinaria, una fecha que busca visibilizar una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que, sin embargo, continúa siendo un tema poco hablado.

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina. Puede presentarse en mujeres, hombres y personas de todas las edades, aunque es más frecuente en mujeres, especialmente después del embarazo, el parto o durante la menopausia. También puede aparecer tras cirugías, por envejecimiento o por déficit de la musculatura del suelo pélvico.

A pesar de su alta prevalencia, muchas personas no consultan por vergüenza o por creer que es algo “normal”. Sin embargo, es importante saber que la incontinencia no debe naturalizarse y que existen tratamientos eficaces.

Desde la kinesiología de suelo pélvico, uno de los abordajes principales es la rehabilitación de la musculatura del suelo pélvico. A través de una evaluación especializada, se diseñan programas personalizados que incluyen ejercicios específicos, entrenamiento muscular, educación sobre hábitos saludables y, en algunos casos, el uso de biofeedback o electroestimulación.

El tratamiento conservador suele ser la primera línea de intervención y ha demostrado mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo realizan.

En este Día Mundial de la Incontinencia, el mensaje es claro: hablar del tema es el primer paso para buscar ayuda. Consultar con profesionales capacitados permite acceder a diagnósticos adecuados y tratamientos que pueden marcar una gran diferencia.

La salud del suelo pélvico es parte fundamental del bienestar y la calidad de vida. Informarse, prevenir y consultar a tiempo son acciones clave para cuidarla.

Verónica Meraviglia es miembro de la SOKAP – Matrícula 1015/2 – Consultorio en Avenida de la Paz 2514 (TDS2), Espacio G (Oroño 175 bis – Rosario), ADA Consultorios (Acequias del Aire) y Nacuna (Av San Martín 206, Funes).